ИА «Ореанда-Новости». Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что они намерены направить в КНР самолёт, на котором будет семь тонн гуманитарных грузов, пишет RT.



Гамачек рассказал, что при сборе груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая.



Он отметил, что «материалы выбираются согласно заявкам конкретных провинций, городов и университетов КНР». Потом на этом де самолёте смогут вернуться граждане Чехии, которые сейчас находятся в Китае.