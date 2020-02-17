17.02.2020, 22:28
Чехия направит в Китай самолёт с гуманитарной помощью
ИА «Ореанда-Новости». Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что они намерены направить в КНР самолёт, на котором будет семь тонн гуманитарных грузов, пишет RT.
Гамачек рассказал, что при сборе груза будут сотрудничать органы Красного Креста Чехии и Китая.
Он отметил, что «материалы выбираются согласно заявкам конкретных провинций, городов и университетов КНР». Потом на этом де самолёте смогут вернуться граждане Чехии, которые сейчас находятся в Китае.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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