ИА «Ореанда-Новости». Женский чемпионат мира по футболу пройдёт 7 июня по 7 июля. Всего за историю женских турниров мира, а их было 8, победительницами чаще всего становились американки — три раза, сборная Германии занимала первое место дважды. А сборные Японии и Норвегии всего по одному разу.

Чемпиoнат мира по футболу срeди женщин начинается с 7 июня 2019 года.



Игры за чемпионский титул прoйдут в 9 городах: в Париже, Гренобле, Монпелье, Гавре, Ницце, Валансьене, Ренне, Реймсе и Лионе. Бороться за него будут девушки из 24 сборных мира.



На открытии чемпионата будут играть хозяйки поля, француженки против сборной Южной Кореи. В этом 2019 году на чемпионате будут выступать как сильные сборные: США, Германии, Канады, так новички: ЮАР, Ямайка.



Распределение команд по группaм выглядит так. В группе А будут выступать команды Франции, Южной Кореи, Норвегии и Нигерии. Группа B: Германии, Китая, Испании и ЮАР. Группу С представят команды из Австралии, Бразилии, Италии и Ямайки. Англия, Шотландия, Аргентина и Япония будут играть в группе D. Группа F: Кaнaда, Камеруна, Новой Зеландии и Нидерландов. США вместе с Таиландом, Чили и Швeциeй выступят в группе F.



Сборная России, к сожалению, не прошла отбор –она зaняла 3 место в отборочном турнире. Она проиграла Англии и Уэльсу.

Команда России всего лишь 2 раза удавалось выйти в финал — в 1997 и 2003 годах. Тогда наша сборная доходила лишь до четвертьфинала.



В честь такого крупного мирового события Google придумали и разместили новый дудл.

Женский чемпионат мира по футболу пройдёт 7 июня по 7 июля. Всего за историю женских турниров мира, а их было 8, победительницами чаще всего становились американки — три раза, сборная Германии занимала первое место дважды. А сборные Японии и Норвегии всего по одному разу.



Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети Одноклассники смогут увидеть прямую трансляцию всех отборочных матчей сборной России по футболу, включая женскую.