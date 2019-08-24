ИА «Ореанда-Новости». В финском городе Оулу состоялся чемпионат мира по воображаемой гитаре.

  Участники чемпионата должны были подражать игре на гитаре.  У конкурсантов была возможность подготовить одну композицию заранее, под другую - импровизировать на сцене.  Продолжительность песни была одна минута.

  Американец Роб Маркиз Мессель набрал 34,7 балла и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тысячи человек на Рыночной площади в Оулу.  Он принимает участие в конкурсе в третий раз.

  Участники этого мероприятия, которое проводится с 1996 года, соревнуются в подражании движениям игры на гитаре, используя только своё воображение.  В то же время победитель чемпионата получает настоящий музыкальный инструмент.  В 2015 году победу на чемпионате мира одержал россиянин Кирилл Блюменкранц.