ИА «Ореанда-Новости». В финском городе Оулу состоялся чемпионат мира по воображаемой гитаре.

Участники чемпионата должны были подражать игре на гитаре. У конкурсантов была возможность подготовить одну композицию заранее, под другую - импровизировать на сцене. Продолжительность песни была одна минута.

Американец Роб Маркиз Мессель набрал 34,7 балла и завоевал титул чемпиона этого года, выступив перед аудиторией в 3 тысячи человек на Рыночной площади в Оулу. Он принимает участие в конкурсе в третий раз.

Участники этого мероприятия, которое проводится с 1996 года, соревнуются в подражании движениям игры на гитаре, используя только своё воображение. В то же время победитель чемпионата получает настоящий музыкальный инструмент. В 2015 году победу на чемпионате мира одержал россиянин Кирилл Блюменкранц.