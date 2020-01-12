12.01.2020, 15:34
Чешский президент заявил, что является противником переноса памятника Коневу в Праге
ИА «Ореанда-Новости». Милашом Земаном, занимающим пост президента Чехии, заявлено о необходимости оставить памятник маршалу Коневу на месте. Также он сказал, что не заслужили власовцы в Чехии никакого памятника. О том, что памятник Коневу нужно оставить, Земан заявил в разговоре с корреспондентом журнала Blesk.
Журналист спросил чешского президента о его отношении к тому, что власти района Прага-6 намерены памятник маршалу Ивану Коневу перенести в некое укромное место. Также корреспондент спросил о том, как Земан относится к инициативе поставить в микрорайоне Ржепорыйе памятник тем, кто служил в Русской освободительной армии под предводительством генерала-предателя Андрея Власова, принимавшим участие в освобождении от нацистов Праги в мае 1945 года.
Земан ответил, что, по его мнению, не нужно переносить памятник маршалу Коневу с одного места на другое. Также он заявил, что памятник власовцам Чехии не нужен. По его словам, хотя власовцы и помогли освободить Прагу, но им нельзя простить тех преступлений, которые они совершили ранее.
Журналист спросил чешского президента о его отношении к тому, что власти района Прага-6 намерены памятник маршалу Ивану Коневу перенести в некое укромное место. Также корреспондент спросил о том, как Земан относится к инициативе поставить в микрорайоне Ржепорыйе памятник тем, кто служил в Русской освободительной армии под предводительством генерала-предателя Андрея Власова, принимавшим участие в освобождении от нацистов Праги в мае 1945 года.
Земан ответил, что, по его мнению, не нужно переносить памятник маршалу Коневу с одного места на другое. Также он заявил, что памятник власовцам Чехии не нужен. По его словам, хотя власовцы и помогли освободить Прагу, но им нельзя простить тех преступлений, которые они совершили ранее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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