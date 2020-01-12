О том, что памятник Коневу нужно оставить, Земан заявил в разговоре с корреспондентом журнала Blesk.Журналист спросил чешского президента о его отношении к тому, что власти района Прага-6 намерены памятник маршалу Ивану Коневу перенести в некое укромное место. Также корреспондент спросил о том, как Земан относится к инициативе поставить в микрорайоне Ржепорыйе памятник тем, кто служил в Русской освободительной армии под предводительством генерала-предателя Андрея Власова, принимавшим участие в освобождении от нацистов Праги в мае 1945 года.Земан ответил, что, по его мнению, не нужно переносить памятник маршалу Коневу с одного места на другое. Также он заявил, что памятник власовцам Чехии не нужен. По его словам, хотя власовцы и помогли освободить Прагу, но им нельзя простить тех преступлений, которые они совершили ранее.