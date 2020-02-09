ИА «Ореанда-Новости».Ещё у пятерых граждан Великобритании зарегистрирован новый коронавирус. Сейчас они находятся на территории шале во Франции. Отмечается, что они контактировали с британцем, недавно вернувшимся из Сингапура.

Мужчина прилетел в Британию 28 января. Но короновирус был обнаружен только спустя два дня. Это был третий случай, который был зафиксирован на территории Соединенного Королевства. Сейчас мужчина проходит курс лечения в лондонской больнице.

По сообщению министерства здравоохранения Франции, за несколько дней до того, как вернутся на родину, британец посетил горный курорт Ле-Контамин-Монжуа в Альпах. Там он контактировал с соотечественниками. У пятерых из них и был обнаружен коронавирус. Сейчас они госпитализированы, находятся в стабильном состоянии.

Кроме того, заболевший мальчик девати лет посещал в течение нескольких дней две школы во Франции. Их решено закрыть со следующей недели.

Напомним, по данным на 9 февраля по всему миру зарегистрировано около 35 тысяч случаев заражения вирусом. От заболевания скончалось 723 человека.