ИА «Ореанда-Новости». В Иране количество погибших о нового коронавируса выросло до 77 человек, пишет «Интерфакс».



Замминистра здравоохранения Ирана Али Реза Раиси сообщил, что на сегодня выявлено 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что среди заразившихся есть 23 иранских парламентария.



По последним данным, всего в мире китайским коронавирусом заразились более 90 тысяч человек, скончались от этого заболевания боле трёх тысяч человек.