ИА «Ореанда-Новости» Стихия унесла жизни 44 человек в Иране. Наводнения начались в стране ещё на прошлой неделе. Об этом передаёт агентство Tasnim.

Накануне сообщалось о 25 погибших. Стихийное бедствие затронуло ряд иранских провинций, из-за обильных осадков разрушены автомагистрали и инфраструктура. Транспортное сообщение между населёнными пунктами нарушено. Дома жителей повреждены или же полностью уничтожены.

По словам представителя иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, последствия наводнений затронули тысячи местных жителей, помощь потребовалась 43,5 тыс. человек в 293 городах и деревнях.