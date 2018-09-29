ИА «Ореанда-Новости». Не менее 384 человек стали жертвами крупного землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.



Магнитуда землетрясения составила семь с половиной баллов, оно вызвало цунами с волнами до трёх с половиной метров в высоту. В результате происшествия прибрежный город Палу был разрушен.



Местными властями было принято решение закрыть аэропорт в городе до вечера субботы.



Об этом сообщают местные средства массовой информации.Местными властями было принято решение закрыть аэропорт в городе до вечера субботы.

Пресс-секретарём национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Республики Индонезия было сделано заявление о том, что “из-за цунами было найдено много тел на берегу, но точное число погибших и пострадавших пока не установлено”. Ранее СМИ сообщали о том, что жертвами происшествия стали около пятидесяти человек.





Индонезийским метеорологическим и геофизическим агентством было выпущено предупреждение о цунами почти на сорок минут позже, чем было необходимо, за что было раскритиковано общественностью, пишет местная пресса. По данным властей Индонезии, агентство выпустило предупреждение, как только волны зафиксировали приборы.





В результате землетрясения и цунами городу был нанесён большой ущерб. Жилые здания, медицинские учреждения, торговые центры и отели были разрушены, а мосты смыло. Также СМИ сообщают о том, что в городе возникли перебои с электроснабжением.





Властями Республики Индонезия было сделано заявление о том, что дороги в Палу с восточной и южной частей разбиты, что затрудняет проведение спасательных операций. По словам главы Министерства безопасности Индонезии Виранто, военные начали отправлять авиационный лайнеры с гуманитарной помощью из индонезийской столицы Джакарты.





Лидер Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.





Отметим, вчера, 28 сентября, на территории рыбацкого городка Дунгала, который расположен неподалеку от Палу, произошло менее сильное землетрясение, в результате которого погиб один человек и около десяти получили ранения.















