



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В субботу вечером продолжились обыски жертв ливневых осадков, которые затапливали Южную Японию три дня подряд. В результате наводнения скончались 70 человек. Представитель правительства Японии Есихидэ Суга сообщил, что местонахождение ещё 44 человек остаётся неизвестным. По его словам, к спасательной операции были подключены сорок вертолётов. Премьер-министр Синдзо Абэ отметил, что спасательные команды делают всё возможное.

Семь домов были разрушены, ещё десятки были повреждены, а более 570 были затоплены. Препятствием поисково-спасательной операции служили оползни, которые образовались из-за непрекращающихся ливней. К оказанию помощи были привлечены армейские подразделения. Власти Японии заявили, что, возможно, это самое масштабное бедствие в государстве за последние десятилетия. Японское Метеорологическое агентство отметило, что в префектуре Киото уровень осадков достиг 26,3 см, что является самым высоким показателем с 1976 года.





Из-за непогоды в префектуре Киото было отменено движение скоростных поездов. Ряд населенных пунктов были эвакуированы из-за угрозы оползней. К оказанию помощи гражданскому населению были привлечены Силы самообороны Японии.В некоторых префектурах объём выпавших осадков в три раза превысил среднемесячный уровень, сообщают метеорологические службы Японии. В городе Увадзима за несколько часов выпало 364 мм осадков, что намного больше полуторамесячной нормы осадков.





Сильные дожди в Японию принёс обрушившийся на страну тайфун, из-за которого накануне режим ЧП был объявлен в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото. В конце июня приближающийся тайфун вынудил власти страны провести эвакуацию более 20 тысяч жителей территорий, оказавшихся под угрозой непогоды. Власти Японии направили команды пожарных, полицейских и других спасательных служб для спасения людей от бедствия. Местные жители также обратились в социальные сети с просьбой о помощи.



