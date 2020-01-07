Церемония прощания проходила в родном городе генерала Кермане. Сообщается также, что в давке пострадали ещё 213 человек. Ранее местные СМИ сообщали о 35 погибших и 48 пострадавших в давке.Сулеймани был убит в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад. Иран заявил, что подготовил 13 вариантов ответа на это убийство, один из вариантов был назван «историческим кошмаром» для американцев.