07.01.2020, 15:47
Число погибших на похоронах Сулеймани возросло до 40
ИА «Ореанда-Новости». Минимум 40 человек погибли в давке, которая образовалась во время церемонии похорон убитого генерала Касема Сулеймани, пишут «Известия».
Церемония прощания проходила в родном городе генерала Кермане. Сообщается также, что в давке пострадали ещё 213 человек. Ранее местные СМИ сообщали о 35 погибших и 48 пострадавших в давке.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад. Иран заявил, что подготовил 13 вариантов ответа на это убийство, один из вариантов был назван «историческим кошмаром» для американцев.
Церемония прощания проходила в родном городе генерала Кермане. Сообщается также, что в давке пострадали ещё 213 человек. Ранее местные СМИ сообщали о 35 погибших и 48 пострадавших в давке.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января при налете авиации США на Багдад. Иран заявил, что подготовил 13 вариантов ответа на это убийство, один из вариантов был назван «историческим кошмаром» для американцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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