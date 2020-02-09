ИА «Ореанда-Новости». Число жертв нового типа коронавируса перевалило за 800 человек.

От нового вида пневмонии 2019-nCoV погибли уже 814 человек. Об этом сообщил портал DXY.cn, который следит за обновлением новостей о новом типе коронавируса по миру.

По последним данным известно, что число заразившихся коронавирусом составляет больше 37,5 тысяч человек. Излечиться от него смогли уже почти три тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что темпы заражения коронавирусом идут на спад. В ВОЗ заявили, что оптимизм человечеству не повредит, однако нужно с осторожностью относиться к такой информации. Специалисты Лондонской школы гигиены однако отметили, что пик коронавируса ещё впереди. По их словам, он придётся на второю половину февраля.