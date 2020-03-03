03.03.2020, 22:01
Число погибших от коронавируса в Италии достигло почти 80 человек
ИА «Ореанда-Новости». В Италии от нового китайского коронавируса скончались уже 79 человек, пишет «Интерфакс».
Так, за сутки количество жертв выросло на 27. Всего в Италии инфицированными оказались 2502 человека.
Напомним, что Роспотребнадзор внёс Италию в список стран с повышенным риском из-за коронавируса. Всего в мире этим заболеванием заразились уже более 90 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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