ИА «Ореанда-Новости». В Италии от нового китайского коронавируса скончались уже 79 человек, пишет «Интерфакс».



Так, за сутки количество жертв выросло на 27. Всего в Италии инфицированными оказались 2502 человека.



Напомним, что Роспотребнадзор внёс Италию в список стран с повышенным риском из-за коронавируса. Всего в мире этим заболеванием заразились уже более 90 тысяч человек.