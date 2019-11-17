ИА «Ореанда-Новости». Количество погибших с начала кризиса в Боливии достигло 23 человек.

Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает Межамериканская комиссия по правам человека, созданная при Организации американских государств.

По данным комиссии, в ходе протестов погибло не менее 23 человек. В общей сложности за весь период кризиса пострадали 715 человек.

В тексте сообщения указывается, что только за вчерашний день протесты унесли жизни девяти человек. 122 пострадали из-за действий сотрудников полиции и ВС страны.

Протесты захлестнули Боливию после 20 октября, когда были подсчитаны голоса избирателей. Тогда выяснилось, что победителем на выборах стал Эво Моралес, чья кандидатура не устроила граждан страны. Для обеспечения стабильности в стране, экс-президент уехал в Мексику. На данный момент власть находится в руках у Жанин Аньес,