ИА «Ореанда-Новости». В ООН предупреждает, что в Средиземноморском регионе будет больше подобных трагических случаев, если спасательные службы не начнут должным образом контролировать ситуацию. Трагедия произошла 10 мая. 65 человек утонули у берегов Туниса. Перегруженный людьми баркас покинул ливийский город Зувара 9 мая вечером. По словам представителя тунисского министерства, местные рыбаки спасли с перевернувшейся лодки 16 беженцев. «Эта трагедия служит напоминанием о тех рисках, с которыми постоянно угрожают тем, кто пытается попасть в Европу через Средиземное море», отметил спецпосланник ООН по Средиземноморью Винсент Кочетель.

«По всему прибрежному региону необходимо ускорить темпы проведения спасательных операций. Если сейчас ответственные службы не предпримут никаких срочных действий, в ближайшее время будут новые трагедии». В Италии закрыли доступ в порты для кораблей, которые перевозят мигрантов. Это решение было принято новой правящей коалицией, которая одержала победу в ходе выборов в марте 2018 года. Официальный Рим неоднократно обвинял спасателей в пособничестве нелегалам, которые берут крупные суммы денег за перевозку мигрантов в Европу.

В заявлении ООН отмечается, что центры для мигрантов и беженцев в Триполи стали опасным тупиком для желающих попасть в Европу после опасного перехода через пустыню Сахару. Многие попадают в центры содержания насильственно. Их подвергают пыткам, у их родственников вымогают деньги. В последние дни ситуация ещё более накаляется. Силы Халифа Хафтара в минувшем месяце начали военные действия в Триполи. Это вызвало ожесточённую борьбу между враждующими ливийскими группировками.