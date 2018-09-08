



27 человек погибли, 6 сейчас находятся в медицинских учреждениях в критическом состоянии и 13 человек на сегодняшний день считаются пропавшими без вести, более 300 граждан города Саппоро, столицы острова Хоккайдо, обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно, что в результате мощного землетрясения в Японии пострадало более 300 человек.

Мощные толчки жители острова Хоккайдо ощутили в ночь на четверг 6 сентября. По данным специальных служб, магнитуда землетрясения составила 6,7 балла.



Согласно шкале оценки землетрясений, принятой в Японии, в некоторых местностях сила подземных колебаний достигла максимальной отметки. Эпицентр подземных толчков находился в районе Ибура на глубине 37 километров. Самый мощный удар пришёлся на село Ацума – там колебания, согласно японским данным, составили 7 баллов. В этой местности наблюдаются сильные оползни. Сообщается, что спасательные работы ведутся до сих пор.





В результате подземных толчков в 40 медицинских учреждениях произошли сбои в энергосистемах – множество людей остались без своевременной медицинской помощи.



По данным медиков, более сотни человек обратились в больницы с различными травмами, полученными из-за чрезвычайного происшествия – их причинами стали падение на людей мебели и разбившихся стёкол во время подземных толчков.





Около трёх миллионов домов остались без электричества. Японские информационные агентства сообщают, что землетрясение разрушило множество построек, в их числе находится главный аэропорт острова Хоккайдо - там обрушился потолок одного из терминалов. Пострадал завод Mitsubishi Steel, находящийся в городе Нэмуро. На производстве произошёл пожар - никто из сотрудников завода не пострадал. В столице Японии в резиденции премьер-министра был организован штаб антикризисных действий.





Ёсихидэ Суга, главный секретарь правительства Японии, сегодня утром сообщил, что на месте землетрясения сейчас работают 40 тысяч представителей спасательных служб, полиции, пожарных частей. Из-за того, что дороги к территориям, которые сильно пострадали из-за природного катаклизма, также подверглись разрушению, в спасательной операции участвует вертолётная техника – 75 вертолётов работает на месте происшествия.





Информационные агентства сообщают, что произошедшее в Японии землетрясение стало самым мощным за последние 20 лет. Последний толчок такой мощности был зафиксирован в 1998 году. Сейсмологи предупреждают жителей острова, что колебания земли будут продолжаться в южной части острова до конца недели.