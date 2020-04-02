ИА «Ореанда-Новости». Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистический сайт Worldometer.



Сообщается также, что от этого заболевания в мире скончались уже более 50 тысяч человек. При этом более 210 тысяч человек выздоровели.



Самые высокие показатели смертности в Италии (13915), Испании (10003), США (5316), Франции (4503), Китае (3287), Иране (3160).