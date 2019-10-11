ИА «Ореанда-Новости». Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что уже было выявлено 1299 случаев заболеваний лёгких у тех, кто курил электронные сигареты, пишет «Коммерсант».



Только за последнюю неделю количество заболевших стало больше на две сотни человек. Заболевания были зафиксированы в 49 штатах.



Отмечается, что количестве летальных случаев также растёт. Сейчас от этого заболевания скончались уже 26 человек. При этом врачи Центра до сих пор не могут точно сказать, что именно вызывает у курильщиков болезнь. Известно только, что в большинстве случаев пациенты использовали жидкости с содержанием тетрагидроканнабинола.