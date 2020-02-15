ИА «Ореанда-Новости» . По последним данным, количество заболевших на судне «Diamond Princess», вставшем на карантин у берегов Японии, увеличилось ещё на 44 человека. Соответствующее заявление сделал глава министерства здравоохранения Японии Кацунобу Като.

Теперь на круизном лайнере находятся 218 инфицированных, при этом большинство заболевших являются пассажирами.

Кацунобу Като также отметил, что власти Японии планируют провести эвакуацию пожилых людей с судна до окончания срока карантина. Всех снятых с корабля людей специалисты обследуют на заражение коронавирусом.

В настоящее время на лайнере находятся примерно 3,6 тысяч человек. Из них 24 – граждане России, и сведения о их заражении пока что не поступали.