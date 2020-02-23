ИА «Ореанда-Новости». Число заразившихся коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 691.

Японское министерство здравоохранения сообщило о том, что число заразившихся коронавирусом COVID-19 на круизном судне Diamond Princess выросло до 691 человека. только в воскресенье медики выявили 57 новых случаев заражения.

Известно, что 36 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Также сообщается о том, что на Хоккайдо выявлено 12 новых случаев заражения вирусом. Одна из заразившихся находится в тяжёлом состоянии. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего в Японии известно о 838 случаях положительной реакции на COVID-19. 691 из них – пассажиры круизного лайнера.



