ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стали известны подробности взрыва, прогремевшего во время очередного рейса автобуса N1 в Дебальцеве. Следствие выяснило, что ЧП произошло вследствие детонации осколочной гранаты, которая по каким-то причинам находилась в портфеле 14-летнего школьника. Молодой человек учился в восьмом классе средней школы, о чём стало известно со слов СЦКК ДНР. Портфель впоследствии был найден сапёрной бригадой на месте взрыва.

Более подробно об этой ситуации рассказал Руслан Якубов, руководитель представительства самопровозглашённого ДНР в Совместном центре, следящим за соблюдением мира в регионе. Взрыв прогремел после окончания школьного дня, когда дети ехали домой со школы. Орудие выпало из рюкзака одного из учеников, что и стало причиной ЧП.

Главной жертвой произошедшего оказался сам школьник. Взрыв гранаты оказался для него летальным. Ещё двое детей 14 и 16 лет получили серьёзные травмы и были доставлены в местную областную больницу. Их состояние оценивается как тяжёлое. Ещё одной пострадавшей оказалась девушка 16 лет, однако информация о её госпитализации отсутствует.

После инцидента власти Донецкой Народной Республики при поддержке СЦКК попросили родителей и учителей провести профилактические беседы со своими детьми и учениками, а также рассказать об опасности хранения взрывчатых веществ. Этому будет уделено особое внимание, дабы избежать повторения подобного случая.

ЧП произошло во время очередного рейса транспортного средства во вторник, около 15:50, в Дебальцево. 22 мая автобус проезжал по улице Курчатова, когда прогремел взрыв. Вследствие этого погиб один несовершеннолетний, ещё трое получили осколочные ранения.

20 мая украинская армия предприняла попытку продавить позиции ДНР. Вследствие операции три бойца ДНР были захвачены в плен, ещё один убит.

Как доложили представители Донецкой Народной Республики, ситуация в Дебальцево на 21 мая заметно обострилась. Возобновились боевые действия по периметру города. Также появились новые очаги напряжённости.