ИА «Ореанда-Новости».

В США в штате Калифорния уже который день бушует катастрофа. Порядка 35 тысяч гектар леса охвачено пожаром. Пожар претендует на звание самого разрушительного в истории Калифорнии.

Пожар начал свой путь с севера Калифорнии, постепенно приближаясь к городу Парадайс, а затем полностью уничтожив его. Его распространению помогает установившаяся в Калифорнии сухая погода и сильный ветер.

Пожар уничтожает не только лесные угодья, но и забирает жизни людей. Так, по информации NBC, десять человек уже стало жертвами стихийного бедствия, а несколько сотен людей получили различного вида травмы и ожоги. Пожар так быстро распространяется и настолько колоссален, что люди не успевают покинуть дома или задыхаются в автомобилях.

"Здесь очень опасно находиться, дым повсюду и очень жарко. Крупные магазины, офисные здания, постройки охвачены огнём. Автомобили просто бросают на проезжей части, люди спасаются как могут", сообщает офицер Марк Басс из полицейского департамента.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния. По распоряжению президента необходимо обеспечить федеральную поддержку местным властям для своевременной помощи жителям Калифорнии.

Проходит массовая эвакуация жителей. На данный момент эвакуировано около 150 тысяч человек. Среди эвакуированных есть и мировые звёзды: Шер, Леди Гага, Гильермо дель Торо, Ким Кардашьян. Все они, как и остальные жители, обеспокоены будущим своих домов, которые могут бесследно исчезнуть в пламени.

"Я осведомлена в том, что наш дом был затронут пожаром, но его успели локализовать и потушить" написала в своей страничке Twitter Ким Кардашьян.

Самым страшным пожаром считался пожар, который бушевал год назад, охвативший огнём 15 тысяч гектар. Но нынешняя стихия намного страшнее и масштабнее. Более того, она продолжает свой путь, приближаясь к Лос-Анджелесу. К западу от Лос-Анджелеса стихия преодолела крупное шоссе 101 и начала угрожать прибрежным районам, в том числе популярному курорту Малибу. Площадь пожаров, разгоревшихся в этом районе, составляет около 7 тысяч гектаров.