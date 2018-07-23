ИА «Ореанда-Новости». Передача подарков на официальных встречах – сложный и трудоёмкий процесс. Как правило, каждый сюрприз для того или иного политического деятеля проходит самую тщательную проверку и изучается с особой бдительностью. Непростые отношения между Россией и Соединёнными Штатами вынудили секретные службы проявить особое старание.

Футбольный мяч тщательно исследовали на наличие взрывного устройства еще до того, как он попал во дворец в Хельсинки

Полученный из рук Владимира Путина мяч Дональд Трамп передал своей жене и сказал, что передаст его своему двенадцатилетнему сыну Баррону.

Однако, в дальнейшем мячу предстояло пройти ещё множество проверок (как, собственно, и до попадания в руки президента – контроль секретных служб не бывает чрезмерным, когда дело касается жизни и безопасности лидера страны).

Президенты сфотографировались с мячом и, как сообщил Джонатан Уэкроу, сразу после этого он был передан секретным службам, которые стали проверять его на наличие подслушивающих или записывающих устройств. Беспокойство было вызвано давним случаем 1945 года, когда подарок от советских школьников, украшавший кабинет в московской резиденции посла, оказался оснащён микрофоном и резонатором, передающим информацию через внешний радиосигнал.

Так как мяч побывал изначально в руках у Владимира Путина, службы проверили поверхность на наличие биологически и химически опасных веществ.

Существует ещё один нюанс – даже если подарок оказался безвредным, его не спешат отправлять прямиком в Белый Дом, потому что сначала требуется дать ему денежную оценку. Если минимальный порог, установленный Госдепартаментом, будет превышен, подарок перестаёт таковым считаться и Президент должен оплатить его полную стоимость Министерству Финансов или предать в личную коллекцию Госдепартамента. Для мячей FIFA существует собственная система оценки и требует привлечения оценщика стоимости спортивных предметов. Каждый подарок проходит эту сложнейшую и затяжную процедуру.

К сожалению, в Белом Доме не прокомментировали выставленную стоимость и местоположение мяча на данный момент не известно.