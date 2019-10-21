CNN: растёт число погибших в беспорядках в Чили
ИА "Ореанда-Новости". Мэр столицы страны сообщила, что в понедельник количество погибших выросло до 11.
Информация предварительная, о точном количестве погибших всё ещё не известно.
Восемь человек погибли при пожаре на складах супермаркетов. Трое умерли в субботу при поджоге магазина.
Беспорядки продолжаются с 14 октября. Сначала протесты были мирными, однако позже они переросли в столкновения с полицией. Протесты вынудили властей Чили ввести в Сантьяго и нескольких других городах чрезвычайное положение.
Люди вышли на улицы из-за планов повысить стоимость проезда в метро до 850 песо (1,2 доллара) в среднем. Из-за давления населения президент Чили отменил повышение цен.
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