ИА "Ореанда-Новости". Телеканал опубликовал на своём сайте статью, в которой назвал роль России в Сирии ключевой.

У России одна из главных ролей в урегулировании сирийских конфликтов. Влияние страны должно помочь решить проблему с наступлением турецких войск на курдов, проживающих на территории Сирии.

Договорённость о прекращении огня прекращает своё действие 22 октября. У экспертов много сомнений по поводу её действительной реализации. Также во вторник Эрдоган встретится с лидером России, чтобы обсудить будущее Сирии. Встреча пройдёт в Сочи.

Телеканал отметил, что из-за предыдущих ошибок Трампа, Белый дом играет малую роль в ситуации. Москва же тем временем уже отправила свои войска в зону между армиями сторон.