ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем предъявил обвинения западной коалиции в военных преступлениях в САР. 27 сентября западная коалиция признала, что в результате действий Соединённых Штатов Америки и их партнёров в Сирии и Республике Ирак погибли более тысячи мирных жителей.



По словам министра, коалицией был полностью уничтожен сирийский город Ракка, а также инфраструктура и общественные службы в районах, против которых были направлены её действия. Он добавил, что она также “совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями”.



По словам министра, коалицией был полностью уничтожен сирийский город Ракка, а также инфраструктура и общественные службы в районах, против которых были направлены её действия. Он добавил, что она также “совершила массовые убийства гражданского населения, включая детей и женщин, которые по международному праву являются военными преступлениями”.

Сирийским политическим деятелем также было сделано заявление о том, что американской стороной и её партнёрами оказывалась “прямая поддержку террористам”. Он указал на то, что цели боевиков и западной коалиции в Сирийской Арабской Республике совпадали и подразумевали “сеяние хаоса, смерть и разрушения на своем пути”.





Главой сирийского внешнеполитического ведомства было отмечено, что борьба с террористами на территории арабской республики идёт к завершению. Валид Муаллем подчеркнул, что в настоящее время ситуация на местах стала более безопасной и стабильной. Он заявил, что Дамаск намерен также очистить САР от незаконного иностранного присутствия. По словам дипломата, приоритет в восстановлении государства будет отдан сирийским партнерам.





Вооружённый конфликт в Сирийской Арабской Республике начался семь лет назад. Западная коалиция начала действовать на территории ближневосточного государства в 2014 году без официального разрешения Дамаска. Российская военная операция, в свою очередь, началась три года назад по просьбе сирийских властей. В конце прошлого года было объявлено о победе над ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) в Сирии и Республике Ирак. Однако в отдельных сирийских районах продолжаются зачистки от террористических группировок при содействии российских воздушно-космических сил.