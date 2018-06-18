ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает национальное сирийское агентство САНА.

Инцидент произошел в поселении Аль-Хари. Жертвами инцидента стали несколько военнослужащих. Ранее стало известно, что в результате удара коалиции, нанесенного 5 июня, в Сирии погибли 10 мирных жителей.

Несколько дней назад в российском Минобороны сообщили, что располагают сведениями и подготовке новой провокации в Сирии. Там боевики, подконтрольные США, готовы организовать химическую атаку, чтобы затем обвинить в этом Дамаск.

4 апреля силы коалиции использовали аналогичный предлог для нанесения ударов по ряду правительственных объектов в Сирии. Тогда поводом для атаки послужило применение химических веществ в городе Дума. «Виновным» в инциденте без предъявления каких-либо улик назначили Дамаск.

На прошлой неделе США приняли решение о направлении в Средиземное море авианосца «Гарри Трумэн». Он должен принять участие в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Как опасаются в Госдуме, Вашингтон стягивает силы в регион для нанесения нового удача по Сирии. В Дамаске уверены, что Запад готовит очередную провокацию с применением химического оружия.

Тем временем, в Средиземное море направлены малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Черноморского флота России. Корабли будут выполнять поставленные задачи в данном регионе.