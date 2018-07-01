ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Датский суд города Охру вынес приговор относительно Ахмеда Халане - 24-летнего гражданина Дании, рожденного в восточноафриканском государстве Сомали: три года колонии. Такое наказание он получил за попытку стать частью исламистской террористической группировки «Аш-Шабаш», базирующейся как раз в Сомали. Это сообщается датским телеканалом DK. Также есть информация, что на данный момент США истребили многих участников экстремистской группировки.

Как доказало судебное разбирательство, Ахмед Халане пять лет назад вернулся в Сомали, чтобы бороться за превращение государства в исламскую единицу.

Суд не смог доказать, что сомалиец действительно проходил специальную подготовку в террористических лагерях и был проинструктирован насчет использования их оружия, но присягнул на верность одной из самых опасных террористических группировок «Аш-Шабаш». Его деятельность заключалась в вербовке новых бойцов.

Ахмед Халане - выходец из Сомали, в возрасте девяти лет переехал жить в Великобританию, а до этого, в раннем детстве, он вместе с семьей иммигрировал в Данию. В 19-летнем возрасте он стал духовной главой у мусульман в датской мечети, стал проповедовать там коран.

Родственники причастного к террористический группировке, 16-летние сестры-блязняшки Халане вышли замуж за террористов в Сирии. Сообщается, что Ахмед, возможно, имел связь с террористом-смертником, подорвавшим себя на «Манчестер-арене» весной прошлого года, унеся вместе с собой жизни еще двадцати двух людей и ранив семьдесят пять.

Задержали с подозрениями сомалийца еще в 2017 года в ходе коллективной операции британских и датских спецслужб.

Осужденный свою вину не подтвердил. Сейчас у Халане есть четырнадцать дней на обжалование приговора.

Сомалийская исламистская группировка «Аш-Шабаш» тесно контактирует с известной «Аль-Каидой». Боевики экстремистской организации борются с правительством центральноафриканского государства и пытаются ограничивать действия деятельности ООН. Из-за «Аш-Шабаша» погибло множество людей. Осенью 2017 года правительство Сомали объявило о победе над группировкой.