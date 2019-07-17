Такое заявление сделали датские учёные во главе с доктором Рене Бедкером.

Этот вывод может объяснить распространение африканской чумы свиней на территории, например, стран Балтии или государств, расположенных в Восточной Европе. Доктор Рене Бедкер работал именно в этих странах и пытался решить проблему появления факторов, которые приводят к эпидемии африканской чумы свиней. В частности, его интересовало, каким образом переносится инфекция между стадами. Известно, что конские мухи, которые питаются кровью, являются так называемыми «механическими» переносчиками вируса. Конские мухи живут в той же среде обитания, где водятся и дикие кабаны, которые, в свою очередь, могут быть заражены вирусом африканской чумы свиней. Контакты кровососущих мух и диких кабанов не проходят стороной – мухи могут стать переносчиками вирусов. Проникая на свиноводческие фермы, мухи становятся потенциальным кормом для свиней – последние могут проглотить их совершенно случайно. Именно такой механизм передачи вируса африканской чумы свиней от диких кабанов на свиные фермы с помощью кровососущих конских мух предлагают датские учёные. Этим можно и объяснить вспышки заболевания именно в летний период времени на территории Европы.

Однако, доктор Бедкер не спешит делать окончательных выводов. Он говорит о том, что путь заражения может быть осложнён другими факторами. Чтобы полностью понять алгоритм передачи вируса, необходим ряд дополнительных исследований.

Некоторые фермеры, не дожидаясь исследований учёных, уже установили на фермах фильтры в вентиляционные выходы от мух.