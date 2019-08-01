01.08.2019, 17:22
Дайверы обнаружили древний храм с сокровищами в реке Нил
ИА «Ореанда-Новости». Подводные археологи, исследуя затонувший город Гераклион, обнаружили древний храм. В нём они нашли множество артефактов, в том числе и золотые украшения, монеты и предметы церемониальных актов.
Сокровища покоились в затонувшей лодке неподалеку от разрушенных колонн храма. Эти колонны учёным удалось разыскать с помощью нового сканирующего инструмента.
Археологи отметили, что такие находки - большая редкость, и что исследователям очень повезло их обнаружить. Также дайверам удалось найти ещё несколько обломков других зданий, что позволило немного расширить карту древнего города.
Сокровища покоились в затонувшей лодке неподалеку от разрушенных колонн храма. Эти колонны учёным удалось разыскать с помощью нового сканирующего инструмента.
Археологи отметили, что такие находки - большая редкость, и что исследователям очень повезло их обнаружить. Также дайверам удалось найти ещё несколько обломков других зданий, что позволило немного расширить карту древнего города.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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