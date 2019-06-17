17.06.2019, 17:12
День вторжения в Чехословакию войск в 1968 году хотят объявить памятным днём
ИА "Ореанда-Новости" 21 августа в Чехии хотят объявить Памятным днём жертв вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году. Инициаторами этого вопроса выступили депутаты Чешского парламента.
Авторы обращения утверждают, что демократические реформы, проводимые в Чехословакии в конце 1960-х годов, прекратились в связи с наступлением войск стран Варшавского договора. Кроме того, депутаты отмечают, что данное вторжение привело к гибели мирного населения страны.
Данная инициатива является своего рода ответной реакцией на другое парламентское предложение, прозвучавшее уже со стороны российских депутатов. Так в Государственную Думу Российской Федерации ранее был внесён законопроект, согласно которому участников вторжения в Чехословакию в 1968 году необходимо приравнять к ветеранам военных действий.
Период политического либерализма, господствовавшего в Чехословакии с 1960-х годов, закончился вводом в страну более трёхсот тысяч солдат и офицеров стран Варшавского договора. На территорию Чехословакии вторглись также около семи тысяч танков. Это событие произошло в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. После вторжения начались переговоры, завершившиеся 26 августа подписанием так называемого Московского протокола. Документ, включающий в себя 15 пунктов, известен под названием «Программа выхода из кризисной ситуации». Протокол был составлен на советских условиях: законность XIV съезда не признавалась, демократические преобразования сворачивались, на территории Чехословакии на постоянной основе оставались советские войска. После выполнения этих условий режим военной оккупации был снят. Период либеральных реформ, известных в истории под названием «Пражская весна», был свёрнут.
Авторы обращения утверждают, что демократические реформы, проводимые в Чехословакии в конце 1960-х годов, прекратились в связи с наступлением войск стран Варшавского договора. Кроме того, депутаты отмечают, что данное вторжение привело к гибели мирного населения страны.
Данная инициатива является своего рода ответной реакцией на другое парламентское предложение, прозвучавшее уже со стороны российских депутатов. Так в Государственную Думу Российской Федерации ранее был внесён законопроект, согласно которому участников вторжения в Чехословакию в 1968 году необходимо приравнять к ветеранам военных действий.
Период политического либерализма, господствовавшего в Чехословакии с 1960-х годов, закончился вводом в страну более трёхсот тысяч солдат и офицеров стран Варшавского договора. На территорию Чехословакии вторглись также около семи тысяч танков. Это событие произошло в ночь с 20 на 21 августа 1968 года. После вторжения начались переговоры, завершившиеся 26 августа подписанием так называемого Московского протокола. Документ, включающий в себя 15 пунктов, известен под названием «Программа выхода из кризисной ситуации». Протокол был составлен на советских условиях: законность XIV съезда не признавалась, демократические преобразования сворачивались, на территории Чехословакии на постоянной основе оставались советские войска. После выполнения этих условий режим военной оккупации был снят. Период либеральных реформ, известных в истории под названием «Пражская весна», был свёрнут.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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