Инициаторами этого вопроса выступили депутаты Чешского парламента.Авторы обращения утверждают, что демократические реформы, проводимые в Чехословакии в конце 1960-х годов, прекратились в связи с наступлением войск стран Варшавского договора. Кроме того, депутаты отмечают, что данное вторжение привело к гибели мирного населения страны.Так в Государственную Думу Российской Федерации ранее был внесён законопроект, согласно которому участников вторжения в Чехословакию в 1968 году необходимо приравнять к ветеранам военных действий.Период политического либерализма, господствовавшего в Чехословакии с 1960-х годов, закончился вводом в страну более трёхсот тысяч солдат и офицеров стран Варшавского договора. На территорию Чехословакии вторглись также около семи тысяч танков.После вторжения начались переговоры, завершившиеся 26 августа подписанием так называемого Московского протокола. Документ, включающий в себя 15 пунктов, известен под названием «Программа выхода из кризисной ситуации». Протокол был составлен на советских условиях: законность XIV съезда не признавалась, демократические преобразования сворачивались, на территории Чехословакии на постоянной основе оставались советские войска. После выполнения этих условий режим военной оккупации был снят.