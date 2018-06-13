РЕАНДА-НОВОСТИ. О В то время как президент США Дональд Трамп и президент Северной Кореи Ким Чен Ын готовились к первому в своём роде саммиту для обсуждения ядерного оружия, один человек, имеющий связи с обоими лидерами, выступил со слезливым, телевизионным призывом к позитивному результату.

Выступая в прямом эфире из Сингапура перед встречей, бывший игрок НБА Деннис Родман надел красную шляпу с надписью «Make America Great Again» и рубашку, рекламирующую криптовалюту для каннабиса. Он говорил о том, как он был счастлив быть частью «великого дня».

Знакомство Родмана с Кимом расцвело во время визита Дэнниса в Северную Корею в начале 2013 года, когда он назвал Кима «другом на всю жизнь». С тех пор он выступает за улучшение отношений США с Северной Кореей, несмотря на давление внутри страны относительно эффективности и этической этики его так называемой «баскетбольной дипломатии».

«Я сказал всем, что дверь откроется. Когда я вернулся домой, мне угрожали смертью, но я держал голову высоко. Я знал, что всё изменится. Я знал это, я был единственны», - сказал Родман, вытирая слезы из-под своих солнечных очков.

Дэннис Родман является одним из немногих людей на планете, которые могут претендовать на хорошие отношения как с Кимом, так и с Трампом. Родман дважды появился на телешоу Трампа «Ученик».

Родман сказал, что саммит поможет двум Северной Корее и Соединённым Штатам стать ближе, чем когда-либо прежде.

«Это день Трампа и Ким Чен Ына. Это день всего мира», - сказал он.

После саммита Родман опубликовал в Twitter фотографию с бывшим советником по национальной безопасности Томом Боссертом. В описании он рассказал, что у них был отличный разговор о поездках Дэнниса в Пхеньян, «открывающих двери, и о том, какую огромную работу проделал Дональд Трамп и какие исторические результаты это имеет сегодня».

Президент Соединённых Штатов признался, что не был в курсе приезда Дэнниса Родмана в Сингапур. Дональд Трамп отметил, что баскетболист – «хороший парень». Хотя в 2014 году президент США критиковал Родмана за позицию по КНДР.