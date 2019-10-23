ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пройти детектор лжи, пишет «Коммерсант».



Его просьба связана с тем, что в украинской прессе появилась информация о том, что 11 депутатов от партии «Слуга народа» получили деньги за голосование против антикоррупционного законопроекта. СМИ написали, что парламентарии из этого комитета получили за своё решение по 30 тысяч долларов. Речь идёт о законопроекте о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.



Зеленский отметил, что, если полиграф покажет положительные результаты, депутаты будут исключены из партии, в отношении них будет начата проверка. Отмечается, что некоторые парламентарии уже заявили о готовности пройти полиграф.