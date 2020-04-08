ИА «Ореанда-Новости». Группа дерматологов сообщила о новом возможном симптоме COVID-19. Медики Национального синдиката дерматологов-венерологов рассказали о новом возможном симптоме коронавирусной инфекции, который был выявлен в ходе исследования. Об этом сообщает BFMTV.

Группа из 400 дерматологов провела исследование, в ходе которого выяснила, что многие инфицированные имели поражения кожи, похожие на высыпания, которые проявляются при крапивнице. В некоторых случаях высыпания могли быть болезненными, сообщают врачи.

Исследовательская группа провела анализы, которые подтвердили связь между возникновением высыпаний и обнаружением коронавирусной инфекции.