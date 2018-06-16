16.06.2018, 16:47
Десятилетние градирни JEA будут взорваны
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 1500 фунтов динамита будут использованы для взрыва башен, что ознаменует исторический момент в сообществе Джексонвилла. Это займёт всего 12 секунд для 1500 фунтов динамита, чтобы обрушить две башни в субботу утром на реке Св. Мощность-Джонс-Парк. Обе градирни имеют высоту около 462 футов. Несколько человек в сообществе Джексонвилла признались, что их это опечаливает.
«Да, у меня, вероятно, глаза будут полные слёз. В моём сердце всегда будет место для тех, кто возвёл эти башни. Суббота будет одним из самых трудных дней для жизни моих коллег», - сказала Кэрол Стивенс, которая начала работать в Power Park в 1988 году, когда была построена вторая башня.
Она сказала, что многие из них не будут наблюдать за имплозией, которая состоится в субботу в 8 утра.
По словам пресс-секретаря JEA Джины Кайл, башни использовались для охлаждения воды, которая поступала на завод для производства энергии, но они больше не нужны. Также она отметила, градирни являются иконой Джексонвилла.
«Это была потрясающая группа людей, которые собрались со всего мира, запустили завод, научились работать слаженно вместе, и все они говорят, что это была лучшая работа, которую они когда-либо имели. Товарищеская и командная работа, которая у нас была, была незабываемой", - сказала Стивенс.
Организация «Мечты сбываются» объявила, что собирает пожертвования среди желающих нажать на кнопку, которая обрушит башни. В пятницу стало известно, что выигрышная ставка составила $ 6000 от Дэвида Маона из Понте-ведра. Ожидается, что он передаст почести своему 18-летнему сыну Брайану Маону.
«Да, у меня, вероятно, глаза будут полные слёз. В моём сердце всегда будет место для тех, кто возвёл эти башни. Суббота будет одним из самых трудных дней для жизни моих коллег», - сказала Кэрол Стивенс, которая начала работать в Power Park в 1988 году, когда была построена вторая башня.
Она сказала, что многие из них не будут наблюдать за имплозией, которая состоится в субботу в 8 утра.
По словам пресс-секретаря JEA Джины Кайл, башни использовались для охлаждения воды, которая поступала на завод для производства энергии, но они больше не нужны. Также она отметила, градирни являются иконой Джексонвилла.
«Это была потрясающая группа людей, которые собрались со всего мира, запустили завод, научились работать слаженно вместе, и все они говорят, что это была лучшая работа, которую они когда-либо имели. Товарищеская и командная работа, которая у нас была, была незабываемой", - сказала Стивенс.
Организация «Мечты сбываются» объявила, что собирает пожертвования среди желающих нажать на кнопку, которая обрушит башни. В пятницу стало известно, что выигрышная ставка составила $ 6000 от Дэвида Маона из Понте-ведра. Ожидается, что он передаст почести своему 18-летнему сыну Брайану Маону.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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