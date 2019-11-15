15.11.2019, 17:13
Дети Пирса Броснона стали послами "Золотого глобуса" 2020
ИА «Ореанда-Новости». По сообщению Daily Mail, сыновья актёра из США Пирса Броснона на церемонии "Золотого глобуса" 2020 назначены послами. Церемония пройдёт 5 января.
Как заявил президент организации Лоренцо Сория, он и его коллеги с гордостью остановили свой выбор на двух братьях, которые в Голливуде станут представителями ассоциации иностранной прессы. По словам Сории, дети Броснона, которых зовут Дилан и Парис, уже достаточно успешны в сфере развлечений.
Каждый год выбирают посла из детей знаменитых кинематографистов. В обязанности посла входит провожать лауреатов к сцене. Также посол должен участвовать в каком-нибудь благотворительном проекте из числа представленных на церемонии.
Как заявил президент организации Лоренцо Сория, он и его коллеги с гордостью остановили свой выбор на двух братьях, которые в Голливуде станут представителями ассоциации иностранной прессы. По словам Сории, дети Броснона, которых зовут Дилан и Парис, уже достаточно успешны в сфере развлечений.
Каждый год выбирают посла из детей знаменитых кинематографистов. В обязанности посла входит провожать лауреатов к сцене. Также посол должен участвовать в каком-нибудь благотворительном проекте из числа представленных на церемонии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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