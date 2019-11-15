Как заявил президент организации Лоренцо Сория, он и его коллеги с гордостью остановили свой выбор на двух братьях, которые в Голливуде станут представителями ассоциации иностранной прессы. По словам Сории, дети Броснона, которых зовут Дилан и Парис, уже достаточно успешны в сфере развлечений.Каждый год выбирают посла из детей знаменитых кинематографистов. В обязанности посла входит провожать лауреатов к сцене. Также посол должен участвовать в каком-нибудь благотворительном проекте из числа представленных на церемонии.