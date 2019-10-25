ИА «Ореанда-Новости». РФ удалось вернуть себе статус мировой державы. Так считает Жан де Глиниасти, дипломат, в прошлом работавший во французском посольстве в Москве.



По словам бывшего посла, Россия умело отстаивает суверенитет других государств. Ей удается договариваться со всеми сторонами, говорит он. Жан де Глиниасти считает, что то, что сегодня в Сирии не проходят активные боевые действия, - это заслуга России, а не США.



Дипломат считает, что меморандум, который недавно подписали Россия и Турция, поспособствует тому, что Сирия восстановит свои границы, которые были у этого государства до начала войны.

Де Глиниасти выразил озабоченность тем, что Европа может вскоре уйти из Ближнего Востока и уйти надолго. Влияние в этом регионе сегодня все ещё сохраняет США, по словам французского дипломата, хотя за океаном были вынуждены признать возросшее влияние на Ближнем Востоке России.