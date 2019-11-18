По словам Мадуро, он приказал всем дипломатом покинуть Боливию, и сделать это в течение сорока восьми часов. Президент Венесуэлы утверждает, что венесуэльским дипломатам постоянно угрожали. Также регулярно раздавались призывы сжечь здание посольства.15 ноября исполняющая обязанности главы МИД Боливии Карен Лонгарик назвала венесуэльских дипломатов персонами нон-грата. Лонгарик заявила, что они вмешивались во внутренние дела страны. Также Лонгарик было сказано о том, что Боливия больше не входит в Боливирианский альянс народов Америки.