18.11.2019, 07:45
Дипломаты из Венесуэлы уехали из Боливии
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники посольства Венесуэлы в Боливии, занимающиеся дипломатической деятельностью, в воскресенье покинули страну. Об этом было заявлено 18 ноября президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
По словам Мадуро, он приказал всем дипломатом покинуть Боливию, и сделать это в течение сорока восьми часов. Президент Венесуэлы утверждает, что венесуэльским дипломатам постоянно угрожали. Также регулярно раздавались призывы сжечь здание посольства.
15 ноября исполняющая обязанности главы МИД Боливии Карен Лонгарик назвала венесуэльских дипломатов персонами нон-грата. Лонгарик заявила, что они вмешивались во внутренние дела страны. Также Лонгарик было сказано о том, что Боливия больше не входит в Боливирианский альянс народов Америки.
По словам Мадуро, он приказал всем дипломатом покинуть Боливию, и сделать это в течение сорока восьми часов. Президент Венесуэлы утверждает, что венесуэльским дипломатам постоянно угрожали. Также регулярно раздавались призывы сжечь здание посольства.
15 ноября исполняющая обязанности главы МИД Боливии Карен Лонгарик назвала венесуэльских дипломатов персонами нон-грата. Лонгарик заявила, что они вмешивались во внутренние дела страны. Также Лонгарик было сказано о том, что Боливия больше не входит в Боливирианский альянс народов Америки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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