ИА «Ореанда-Новости». Дизайнер Лондонской школы одежды и текстиля St. Martins Сюзанна Ли разработала новый материал - «микробную целлюлозу», который изготавливается более чем легко и практически за копейки.

Для этого просто нужно смешать зеленый чай, сахар и бактерии, используемые при сбраживании напитков, в ванне или в резервуаре с водой. Ткань «растет» со временем. «Микробная целлюлоза» может быть окрашена в разные цвета с использованием натуральных красителей.

Как отметил дизайнер, ткань не требует пошива, достаточно прижать один кусок материала к другому, и получается надежное соединение. Тем не менее, это не самый приятный факт, что человек носит слой чайного гриба. Тем не менее, остаётся неясным, как долго эта ткань может существовать. Необходимость "кормить" вещи также остаётся неизвестной.