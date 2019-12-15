Джабаров заявил, что ранее со стороны Варшавы было сделано много русофобских заявлений. По словам российского политического деятеля, после того, как Дональд Трамп оказался РФ признавать врагом, польские власти изменили эту риторику на позитивную.Сенатор заявил о том, что Польша сделала ошибку, когда демонстрировала, что Россия является главным врагом Европы. Джабаров напомнил, что глава России Владимир Путин постоянно заявлял о готовности Москвы сотрудничать со всеми государствами.Также Джабаровым было подчеркнуто, что не нужно забывать о том, что Россия - европейская страна.