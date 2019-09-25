Тем более, за 10 лет супружеской жизни у них появилась дочь Эверли, что настроило родителей на дружеский формат общения.



Для Дженны мир не остановился после развода, и она вышла замуж за Стива Кази через полгода после расставания с Татумом. Это будет второй ребёнок артистки.



Стоит отметить, что и Ченнинг начал встречаться с востребованной певицей Джесси Джей, возможно, в скором времени он сделает своей даме предложение руки и сердца.