25.09.2019, 12:43
Дженна Дуан, бывшая супруга Ченнига Татума, ждет ребёнка
ИА «Ореанда-Новости» За совместные 10 лет жизни супруги прониклись друг к другу и смогли расстаться без скандалов. Тем более, за 10 лет супружеской жизни у них появилась дочь Эверли, что настроило родителей на дружеский формат общения.
Для Дженны мир не остановился после развода, и она вышла замуж за Стива Кази через полгода после расставания с Татумом. Это будет второй ребёнок артистки.
Стоит отметить, что и Ченнинг начал встречаться с востребованной певицей Джесси Джей, возможно, в скором времени он сделает своей даме предложение руки и сердца.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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