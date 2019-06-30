ИА «Ореанда-Новости». На минувшей конференции претендент на пост премьер-министра Джереми Хант рассказал, что в конце октября Британия покинет Евросоюз без сделки. Он также отметил, что, в случае избирания его на главный пост, мужчина постарается добиться самых выгодных условий переговоров между Лондоном и Брюсселем. Это вынужденная мера, ведь правительство обещало такое решение народу, пусть это и негативно отразится на государственной экономике: многие английские компании потеряют своих поставщиков и партнёров. Сам он подчеркивает, что часто не является сторонников таких жестоких решений.