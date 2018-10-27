ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны США Джим Мэттис заявил в субботу, что убийство саудовского журналиста Джамала Хашкаджи подорвало стабильность и что Вашингтон примет дополнительные меры против виновных. Убийство Хашкаджи, обозревателя Washington Post, переросло в кризис для ведущего мирового экспортера нефти. Союзники Саудовской Аравии отреагировали с возмущением по отношению к стране.

Но Мэттис также сказал, что уважение США к саудовскому народу не уменьшилось, в то время как министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что те, кто стоит за убийством, будут преследоваться в королевстве и что расследование займет время. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добраться до сути дела, а также подчеркнул роль Эр-Рияда в качестве союзника против Тегерана и исламистских боевиков, а также крупного покупателя американского оружия.

"Неспособность какой-либо одной страны соблюдать международные нормы и верховенство права подрывает региональную стабильность в то время, когда это необходимо больше всего”, - сказал Мэттис.. Прокурор Саудовской Аравии заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным, что противоречит предыдущему официальному заявлению о том, что это произошло случайно во время драки в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Это были одни из самых резких комментариев Мэттиса по убийству Хашкаджи, он также сказал, что странам все еще необходимо сотрудничать в области стабильности в регионе.

"Трудно представить, что эта администрация, в частности, кардинально изменит то, как она рассматривает роль саудовцев с точки зрения борьбы с терроризмом, с точки зрения борьбы с Ираном”,-сказал Деннис Росс, который служил главным советником на Ближнем Востоке президента Барака Обамы в свой первый срок.

В ответ на убийство Государственный секретарь США Майк Помпео на этой неделе объявил о шагах против 21 саудита, чтобы либо отменить их визы, либо сделать их неприемлемыми для виз в США после убийства Хашкаджи.

Мэттис сказал, что присутствие на Ближнем Востоке России - крупного союзника президента Сирии Башара Асада - не может заменить Соединенные Штаты.