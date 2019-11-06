06.11.2019, 14:52
Джоли заявила о желании в будущем покинуть США
ИА «Ореанда-Новости» Актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистом издания Harper's Bazaar заявила о своём желании уехать из свой страны. Кинозвезда отметила, что у неё нет пока возможности уехать из США, поскольку её детям нет 18 лет. Она заявила, что должна пока быть там, где находится отец её детей.
Джоли не назвала точное место, в которое она хочет перебраться, но заявила, что её интересует Африка.
В 2016 году Джоли развелась с Питтом. Семейная пара воспитывала трёх приёмных детей. Также у Джоли и Питта есть родные дети. Их старший сын сейчас живёт в Южной Корее, где учится в университете.
Джоли не назвала точное место, в которое она хочет перебраться, но заявила, что её интересует Африка.
В 2016 году Джоли развелась с Питтом. Семейная пара воспитывала трёх приёмных детей. Также у Джоли и Питта есть родные дети. Их старший сын сейчас живёт в Южной Корее, где учится в университете.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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