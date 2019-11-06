Кинозвезда отметила, что у неё нет пока возможности уехать из США, поскольку её детям нет 18 лет. Она заявила, что должна пока быть там, где находится отец её детей.Джоли не назвала точное место, в которое она хочет перебраться, но заявила, что её интересует Африка.В 2016 году Джоли развелась с Питтом. Семейная пара воспитывала трёх приёмных детей. Также у Джоли и Питта есть родные дети. Их старший сын сейчас живёт в Южной Корее, где учится в университете.