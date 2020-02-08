ИА «Ореанда-Новости» . Известный американский актёр, режиссёр и музыкант предоставил суду целых 87 записей с камер видеонаблюдения, которые запечатлели нападения его экс-супруги Эмбер Херд. Сообщение об этом появилось на информационном портале LADBible.

Депп заявляет, что бывшая жена неоднократно бранила и оскорбляла его, агрессивно себя вела и даже применяла физическое насилие, буквально избивая супруга. По словам актёра Херд часто била его руками и ногами.

Напомним, что Джонни Депп подал в суд на бывшую супругу весной прошлого года, потребовав 50 миллионов долларов морального ущерба. Тогда Херд написала о муже статью, где назвала себя жертвой домашнего насилия. Актёр, в свою очередь, обвинил её в измене с Илоном Маском и в нападениях.