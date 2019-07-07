Он отметил, что это можно было сделать ещё весной, так как все было готово, однако с решением необходимо было повременить. Многие британцы просто не могут выйти из ЕС без выполнения сделки, им придётся смириться к осени, что её могут и не соблюсти.Напомним, что второй претендент на пост премьер-Министра сделал похожие заявления. Британия перестанет быть Европой к осени, даже без выполненной сделки.