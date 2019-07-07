07.07.2019, 11:13
Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября
ИА «Ореанда-Новости» С соглашениями об условиях сделки или нет, но Британия выйдет с Евросоюза в конце октября. Такое заявление сделал в интервью информационному изданию The Sunday Telegraph Борис Джонсон, один из претендентов на пост премьер Министра Британии.
Он отметил, что это можно было сделать ещё весной, так как все было готово, однако с решением необходимо было повременить. Многие британцы просто не могут выйти из ЕС без выполнения сделки, им придётся смириться к осени, что её могут и не соблюсти.
Напомним, что второй претендент на пост премьер-Министра сделал похожие заявления. Британия перестанет быть Европой к осени, даже без выполненной сделки.
Он отметил, что это можно было сделать ещё весной, так как все было готово, однако с решением необходимо было повременить. Многие британцы просто не могут выйти из ЕС без выполнения сделки, им придётся смириться к осени, что её могут и не соблюсти.
Напомним, что второй претендент на пост премьер-Министра сделал похожие заявления. Британия перестанет быть Европой к осени, даже без выполненной сделки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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