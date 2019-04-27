ИА «Ореанда-Новости» Выполнять поручение премьер-министра будут представители Минприроды, Минстроя Минэкономразвития, Минфина и Роспотребнадзора. Чиновники должны будут передать Правительству РФ свои проекты до 17 мая. Кстати, такое задание власти получили ещё на форуме «Национальные проекты — этап «реализация», который прошёл в начале апреля. К ним также присоединится губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, так как он выступает в качестве главы рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

Добавим, чиновники не просто предложат Правительству места для создания полигонов, но и расскажут о том, какие мероприятия необходимо провести, чтобы уже имеющиеся мусорные площадки начали отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям.





Напомним, в феврале 2019 года в более чем 20 регионах страны состоялись пикеты против создания полигонов возле населенных пунктов.