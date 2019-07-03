В своей поздравительной речи премьер-министр России выразил слова уверенности в том, что отношения между Россией и Белоруссией будут эффективно развиваться во всех областях социально-экономической, политической и культурной сферы.

Дмитрий Медведев поздравил Александра Лукашенко не только от имени всего российского правительства, но и от себя лично. Премьер-министр также отметил, что связи, которые сложились между российским и белорусским народами, представляют собой образец дружбы и взаимопомощи. Основа партнёрства, созданного с учётом перспективы, и союзническое взаимоотношение между двумя братскими республиками обусловлены именно наличием этих тесных отношений, сложенных не столько политическими силами, сколько историческими причинами.

Дмитрий Медведев в своём поздравлении также отметил, что наиболее эффективное взаимовыгодное сотрудничество наблюдается в таких областях как торгово-экономическая и гуманитарная. Между представителями бизнес-сообществ обеих держав зафиксирован неуклонный рост связей. Важным объединяющим фактором является деятельность России и Белоруссии в рамках Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Весь комплекс российско-белорусских связей возможно успешно поддерживать только благодаря совместному усилию со стороны обоих государств, заключил Дмитрий Медведев.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации белорусского главы государства, поздравительные адреса были отправлены и представителями других государств. Сегодняшний день в истории Белоруссии отметили в своих речах и зарубежные политические деятели и представители различных объединённых сообществ.



