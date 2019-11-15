По улицам столицы США Иванка Трамп прогуливалась в костюме нежно-розового цвета и золотистых босоножках. В руках она держала сумочку под цвет костюма.После того, как дочь президента прогулялась по городу, она посетила вместе со своим мужем мероприятие, посвященное тому, что книга "Триггер" её брата Дональда Трампа оказалась в списке самых покупаемых по версии New York Times.