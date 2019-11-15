15.11.2019, 14:59
Дочь президента США прогулялась в пижаме
ИА «Ореанда-Новости». В материале Daily Mail заявлено о том, что дочь главы США Иванка Трамп прошлась по улицам Вашингтона в костюме, который напоминал пижаму.
По улицам столицы США Иванка Трамп прогуливалась в костюме нежно-розового цвета и золотистых босоножках. В руках она держала сумочку под цвет костюма.
После того, как дочь президента прогулялась по городу, она посетила вместе со своим мужем мероприятие, посвященное тому, что книга "Триггер" её брата Дональда Трампа оказалась в списке самых покупаемых по версии New York Times.
По улицам столицы США Иванка Трамп прогуливалась в костюме нежно-розового цвета и золотистых босоножках. В руках она держала сумочку под цвет костюма.
После того, как дочь президента прогулялась по городу, она посетила вместе со своим мужем мероприятие, посвященное тому, что книга "Триггер" её брата Дональда Трампа оказалась в списке самых покупаемых по версии New York Times.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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