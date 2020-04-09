09.04.2020, 07:03
Доктор Комаровский развеял миф про маски
ИА «Ореанда-Новости». Евгением Комаровским, работающим телеведущим и врачом, был развеян миф о том, что "чёрные противовирусные маски" эффективны против коронавируса. Соответствующий видеоролика размещён на Youtube.
Экспертом заявлено, что данные маски не являются защитой от коронавируса. Таким образом специалист дал ответ на вопрос о том, насколько эффективны многоразовые чёрные маски, имеющие угольные фильтры, которые можно стирать.
Телеведущим было сказано, что маски, имеющие любые фильтры, - "это развод".
Накануне эксперт заявил, что медицинские маски необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции коронавируса от инфицированных. Он также заявил, что при эпидемии коронавируса по-настоящему действенным средством является респиратор.
Экспертом заявлено, что данные маски не являются защитой от коронавируса. Таким образом специалист дал ответ на вопрос о том, насколько эффективны многоразовые чёрные маски, имеющие угольные фильтры, которые можно стирать.
Телеведущим было сказано, что маски, имеющие любые фильтры, - "это развод".
Накануне эксперт заявил, что медицинские маски необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции коронавируса от инфицированных. Он также заявил, что при эпидемии коронавируса по-настоящему действенным средством является респиратор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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