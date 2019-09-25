ИА «Ореанда-Новости» Тем не менее, несмотря на продолжение торговых переговоров, существуют опасения о глобальном замедлении экономического роста.



Доллар продолжает дорожать, поэтому трейдеры ждут новостей. Судя по всему, напряжённая обстановка между КНР и США сохранится. Как говорит Майкл Маккарти: «Оптимизм развеялся».



За последнее время курс доллара претерпел незначительные изменения против йены – 107,53, евро находится на позиции – 1,0992, не уходя далеко от минимума за 28 месяцев. Британский фунт также не далёк от минимума – 1,2435. Курсы новозеландских и австралийских долларов по-прежнему стабильны.